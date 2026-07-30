BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.07.2026 16:00:00
52 Nachwuchskräfte schließen Ausbildung im BMW Group Werk Regensburg ab
+++ Absolventinnen und Absolventen erhalten Facharbeiterbriefe in zehn Ausbildungsberufen – BMW Group Werke Regensburg und Wackersdorf öffnen Bewerbungsphase für Ausbildungsstart 2027 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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