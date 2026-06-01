52 Weeks Entertainment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

52 Weeks Entertainment hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 52 Weeks Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,030 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 52 Weeks Entertainment -0,030 INR je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at