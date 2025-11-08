|
08.11.2025 19:08:20
557,006 OshKosh (OSK) Shares Worth $63.2 Million Sold by SG Capital
SG Capital Management LLC reported a complete exit from its stake in Oshkosh Corporation (NYSE:OSK), according to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 07, 2025. The fund sold all 557,006 shares held in the prior quarter, as part of a broader portfolio downsizing reflected in the latest 13F disclosure.Oshkosh Corporation is a leading manufacturer of specialty vehicles and equipment, serving diverse end markets including defense, construction, emergency response, and commercial services. With a broad product portfolio and global reach, the company leverages engineering expertise and a multi-segment business model to drive consistent revenue streams.SG Capital was hedging its OshKosh stock position with 700,000 put options. It completely sold out of both positions in the third quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
