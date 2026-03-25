BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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25.03.2026 09:06:00
55% of Billionaire Bill Ackman's Portfolio Is Invested in 4 Preeminent AI Stocks
No game-changing trend has captured the attention and capital of investors over the last three years quite like the rise and proliferation of artificial intelligence (AI). Empowering software and systems with the tools to make split-second decisions without human oversight is a multitrillion-dollar global opportunity -- and Wall Street's savviest billionaire money managers have taken notice.Thanks to quarterly Form 13F filings with regulators, investors can track which stocks Wall Street's leading fund managers are buying, selling, and holding. Billionaire Bill Ackman of Pershing Square Capital Management has taken a liking to artificial intelligence stocks, with four preeminent companies accounting for 55% of Pershing Square's $15.5 billion portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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