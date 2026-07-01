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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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01.07.2026 23:15:59
56% of US Adults Would Support a Social Media Ban for Teens
The new survey comes amid a campaign for governments to keep kids off social media.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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