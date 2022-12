57 Prozent mehr Daten im Mobilfunk

Die Menschen strömten wieder auf die Weihnachtsmärkte & nutzten dort ihre SmartphonesIn den Innenstädten von Bonn, Bottrop, Düsseldorf, Essen und Köln rauschten in der vorweihnachtlichen Zeit deutlich mehr Daten durchs Netz von VodafoneImmer mehr Selfies, Videos und Nachrichten werden über das 5G-Netz verschicktDen größten Daten-Anstieg gab’s am 3. Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt in EssenNachdem die Besucherzahlen zu Hochzeiten der Corona-Pandemie auch auf den großen Weihnachtsmärkten einbrachen, kehrten die Menschen in diesem Jahr zurück und teilten ihre vorweihnachtlichen Erlebnisse und Grüße via Mobilfunk in den sozialen Netzwerken. Das Ergebnis: Auf den Weihnachtsmärkten in Bonn, Bottrop, Düsseldorf, Essen und Köln flossen an den vier Adventswochenenden nicht nur Punsch und Glühwein, sondern auch Daten – und zwar deutlich mehr als sonst. Beim mobilen Surfen hielten sich die Weihnachtsmarkt-Besucher nicht zurück. Die Mobilfunk-Stationen vor Ort transportierten durchschnittlich 57 Prozent mehr Daten als an anderen Wochenenden in diesem Jahr. Immer häufiger greifen die Handynutzer dafür auf den neuen Mobilfunkstandard 5G zu.Spitzenreiter in der Datennutzung waren die Besucher des Essener Weihnachtsmarkts. Rund um den Flachsmarkt, die Marktkirche sowie den Kennedy- und Willy-Brandt-Platz verzeichneten die Funkzellen einen durchschnittlichen Datenanstieg von 65 Prozent an den vier Wochenenden in der Vorweihnachtszeit. Besonders viel los war am 3. Adventswochenende. Da rauschten 81 Prozent mehr Daten durchs Netz als üblich. Ebenfalls auffallend: Am 2. Adventswochenende nutzen besonders viele Weihnachtsmarkt-Besucher der Ruhrmetropole das 5G-Netz von Vodafone. 111 Prozent mehr Daten als sonst flossen hier durchs Netz.81 %mehr Daten als üblich rauschten am 3. Adventswochenende über den Essener WeihnachtsmarktBottrop Spitzenreiter am 1. AdventswochenendeDer Essener Ruhrgebiets-Nachbar Bottrop war am 1. Adventswochenende Spitzenreiter beim Datenverbrauch. Rund um den Ernst-Wilczok-Platz gab es am 26. und 27. November einen Anstieg um 70 Prozent beim mobilen Surfen. Im Vergleich zu den anderen Wochenenden des Jahres steigerte sich die Datennutzung an den vier Adventswochenenden auf dem Bottroper Weihnachtsmarkt um durchschnittlich 58 Prozent.Bonn bleibt deutlich unter der 50 Prozent-MarkeIn der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn stieg der Datenverbrauch an den Vorweihnachts-Wochenenden um durchschnittlich 41 Prozent an. In der Innenstadt verzeichneten die Funkzellen nur am 3. Adventswochenende mit 60 Prozent einen Anstieg oberhalb der 50 Prozent-Marke. Verhältnismäßig gering war die Datennutzung auf dem Bonner Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende, als es lediglich 28 Prozent mehr Datenverbrauch als üblich gab.Viel los im 5G-Netz in Düsseldorf und KölnDie beiden rheinischen Rivalen Düsseldorf und Köln liegen mit einem durchschnittlichen Anstieg von 58 Prozent des Datenverbrauchs auf den Weihnachtsmärkten gleichauf. Auffallend hierbei: Die Nutzung des 5G-Netzes von Vodafone. Am 3. Adventswochenende rauschten in Düsseldorf rund um Altstadt-, Handwerker-, Kö-Bogen- und Kö-Lichter- sowie Märchen- und Schadow-Markt 149 Prozent mehr Daten durchs 5G-Netz als sonst. Auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom steigerte sich der Datenverbrauch im 5G-Netz von Vodafone am 4. Adventswochenende sogar um 394 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Datennutzung an den anderen Wochenenden des Jahres.Weihnachten Zuhause24 Film-Highlights auf Abruferfahre mehrDer Beitrag 57 Prozent mehr Daten im Mobilfunk erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.