Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
|
18.11.2025 20:11:50
5AM Venture Just Dumped Its Viking Stake—Smart Call or Missed Opportunity?
On November 14, 2025, 5AM Venture Management, LLC, disclosed that it sold out its Viking Therapeutics stake, a move representing an estimated $5.02 million net position change.According to a November 14, 2025 SEC filing, 5AM Venture Management, LLC, liquidated its position in Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX)as of Q3 2025. The fund sold its entire holding of 189,593 shares over the quarter, reducing its stake from 1.9% of assets under management to zero. The estimated value of the transaction was approximately $5.02 million based on the average share price for the quarter.Following the sale, Viking Therapeutics represents 0% of 5AM Venture Management, LLC’s 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Viking verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.25