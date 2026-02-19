5E Advanced Materials: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

5E Advanced Materials ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 5E Advanced Materials die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 AUD. Im Vorjahresquartal hatten -0,740 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at