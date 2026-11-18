5E Advanced Materials präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 5E Advanced Materials ein EPS von -0,510 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at