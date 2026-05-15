5E Advanced Materials: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

5E Advanced Materials hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 5E Advanced Materials ein EPS von -0,970 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at