19.02.2026 06:31:28
5E Advanced Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
5E Advanced Materials lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,830 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
