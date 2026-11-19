5E Advanced Materials hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 AUD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at