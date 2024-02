5G für Windenergie und Windenergie für 5G in Deutschland

Ab 2026: Windenergie vom Meer für nachhaltigeren Betrieb vom 5G-Netz in DeutschlandOffshore-Windpark vor Helgoland liefert Energie für den Betrieb von 12.000 Mobilfunk-MastenSpezielle Offshore Mobilfunk-Station bringt Echtzeit-Mobilfunk aufs offene Meer38 Windräder 35 Kilometer vor der Küste Helgolands. Jedes Windrad ragt 107 Meter in die Höhe. Rund 1.000 Gigawatt-Stunden Windenergie werden hier im Offshore-Windpark ‚Kaskasi‘ von RWE jedes Jahr produziert – und ab 2026 auch für den nachhaltigeren Betrieb vom 5G Mobilfunk-Netz in Deutschland eingesetzt. Vodafone und das Energie-Unternehmen RWE haben vereinbart, Windenergie vom Meer für nachhaltigeren Mobilfunk in Deutschland einzusetzen. Über einen PPA (‚Power Purchase Agreement‘) wird Vodafone pro Jahr 250 Gigawatt-Stunden Windenergie aus ‚Kaskasi‘ beziehen. Der Stromliefervertrag läuft 10 Jahre und sorgt dafür, dass rund 12.000 Mobilfunk-Stationen mit modernster Mobilfunk-Technik dauerhaft mit Strom aus Quellen erneuerbarer Energien betrieben werden können. Zeitgleich brachte Vodafone das eigene 5G-Netz auch aufs Meer: Eine spezielle Offshore Mobilfunk-Station vernetzt nicht nur die Techniker vor Ort, sondern künftig auch Drohnen und Sensoren.250 Gigawatt-Stunden pro Jahr wird Vodafone ab 2026 aus nachhaltiger Windenergie des Offshore-Windparks ‚Kaskasi‘ von RWE beziehen.„Wir bringen modernes 5G aufs Meer, um die Gewinnung von Windenergie in Deutschland zu unterstützen. Und wir nutzen Windenergie vom Meer, um Mobilfunk in Deutschland nachhaltiger zu machen – denn wenn wir mit Digitalisierung die Energiewende unterstützen wollen, dann müssen wir selbst auch mit gutem Beispiel vorangehen und unser Netz deshalb zu 100 Prozent aus Quellen erneuerbarer Energien betreiben“, so Vodafone Deutschland CEO Philippe Rogge. Wir bringen 5G aufs Meer, um die Gewinnung von Windenergie zu unterstützen. Und wir nutzen Windenergie, um Mobilfunk nachhaltiger zu machen.Philippe RoggePhilippe Rogge„Wir freuen uns, Vodafone beim Umsetzen seiner ambitionierten Klimaschutz-Zielen unterstützen zu können“, betont Ulf Kerstin, Chief Commercial Officer von RWE Supply & Trading. „Mit unseren grünen Energie-Lösungen tragen wir dazu bei, dass die Energiewende auch bei unseren Industrie-Kunden vorankommt. ‚Kaskasi‘ ist unser mittlerweile sechster Windpark in der deutschen Nordsee. Und wir haben noch mehr vor – nördlich von Juist entwickeln wir derzeit das Nordseecluster. Dort entstehen in den nächsten Jahren weitere 1,6 Gigawatt.“Offshore Mobilfunk-Station: 5G für Menschen, Drohnen & Sensoren Damit Techniker und Windkraft-Experten, die täglich am Windpark arbeiten, mit Kollegen und der Familie kommunizieren können, hat Vodafone mitten auf dem Meer eine spezielle Offshore Mobilfunk-Station gebaut und aktiviert. Sie bringt modernstes 5G, LTE und 2G-Netz aufs Meer. Und dort nicht nur zu den Menschen. In Zukunft können hier über 5G beispielsweise auch Inspektions-Drohnen über Mobilfunk in Echtzeit gesteuert werden, um potenzielle technische Beeinträchtigungen an den riesigen Windrädern frühzeitig zu erkennen. Vernetzte Sensoren aus der Telemedizin können zudem die Sicherheit der Mitarbeitenden vor Ort erhöhen.Der Beitrag 5G für Windenergie und Windenergie für 5G in Deutschland erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel