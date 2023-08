5G jetzt für 90 Prozent der Bevölkerung

Große Fortschritte beim Ausbau von 5G 74 Mio. Menschen in Deutschland sind nun mit 5G versorgt 5G+ (5G-Standalone) Technologie für 37 Mio. Menschen verfügbar Nutzerzahlen, Datenverkehr & Geschwindigkeiten im 5G-Netz steigen Ein neuer Meilenstein beim 5G-Ausbau: Vier Jahre nach dem Start des ersten 5G-Netzes in Deutschland erreicht Vodafone mit seinem 5G-Netz nun 74 Millionen Menschen. Damit können 90 Prozent der Bevölkerung die neue Mobilfunk-Generation jetzt zuhause nutzen. Vor einem Jahr lag die Haushaltsabdeckung bei 5G noch bei 66 Prozent (55 Mio. Menschen). Zuwachs bei der Verfügbarkeit vermeldet Vodafone auch beim Ausbau der 5G+ (Standalone)-Technologie. Die gute Netzabdeckung kommt an: Nutzerzahlen, Datenverkehr und Geschwindigkeiten im 5G-Netz steigen.Immer mehr Handys, Daten & Geschwindigkeit im 5G-NetzRund 43 Prozent der Smartphones, die im Mobilfunk-Netz von Vodafone genutzt werden, sind mittlerweile 5G-Handys. Vor einem Jahr waren es noch 26 Prozent. Inzwischen generiert ein Kunde im 5G-Netz monatlich mehr als drei Gigabyte an Daten – ein Zuwachs von über 50 Prozent binnen eines Jahres. Die ‚Steigerung pro Kopf‘ ist damit höher als die allgemeine Entwicklung des Datenverkehrs im gesamten Mobilfunk-Netz mit einer jährlichen Steigerungsrate von 30 Prozent. Der übergreifende 5G-Datenverkehr im Vodafone-Netz hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht und der Anteil von 5G am gesamten Datenverkehr verdoppelt. Im Zuge des 5G-Ausbaus wird das Netz durch die Freischaltung zusätzlicher Kapazitäten zudem immer schneller: Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit, die beim Kunden ankommt, steigt innerhalb eines Jahres um knapp 20 Prozent auf 112 Megabit pro Sekunde. Rund 43%der Smartphones im Mobilfunk-Netz von Vodafone sind 5G-Handys.Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone: „Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Mobilfunk-Netze zuvor. In der Stadt und auf dem Land ist der 5G-Empfang mittlerweile die Regel. Neunzig Prozent der Bevölkerung können bereits unser 5G-Netz nutzen. Und das Netz wird angenommen: die Zahl der Nutzer steigt, der Datenverkehr nimmt zu. Unser Tempo beim Mobilfunk-Ausbau halten wir weiter hoch – wir verdichten das Netz und führen neue Technologien ein, um Deutschland im internationalen 5G-Rennen auf einen Spitzenplatz zu bringen.“ Echtzeit-Netz 5G+ für 37 Mio. Menschen verfügbar Mehr als die Hälfte der Mobilfunk-Stationen von Vodafone in Deutschland haben bereits die 5G-Technologie an Bord. Insgesamt sind nun schon 14.200 Standorte mit mehr als 43.000 Antennen auf 5G aufgerüstet. Das Echtzeit-Netz 5G+ (5G-Standalone) ist jetzt an mehr als 4.300 Standorten mit rund 13.000 Antennen aktiviert, sodass mehr als 37 Millionen Menschen und damit 45 Prozent der Menschen in Deutschland an ihren Adressen das 5G+ Netz von Vodafone nutzen können. Als erster Anbieter setzt Vodafone beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz. Mobilfunk-Experten sprechen dabei von ‚5G-Standalone‘ oder vom ‚vollständigen 5G-Netz‘. 14.200 Mobilfunk-Stationenmit 43.000 Antennen versorgen die Bevölkerung mit dem 5G-Netz von Vodafone.Netzausbau stärkt auch das LTE-Netz Seit Jahresbeginn hat Vodafone sein Mobilfunk-Angebot an bundesweit mehr als 5.500 Standorten ausgebaut und so das LTE- und das 5G-Netz gestärkt. Zudem hat das Unternehmen mehr als 500 Mobilfunk-Stationen neu errichtet. Insgesamt konnten seit Januar durch alle Baumaßnahmen mehr als 550 LTE-Funklöcher geschlossen werden. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt bei 98 Prozent.Netzausbauin den einzelnen BundesländernZur WebsiteNeue Technik & Innovationen für das 5G-Netz Damit Kunden das volle Potenzial von 5G ausschöpfen können, baut Vodafone das 5G-Netz aber nicht nur in der Fläche aus, sondern bringt auch neue Technik-Innovationen ins Netz. So können Kunden seit einigen Wochen an ersten Standorten mittels ‚Voice over New Radio‘ (VoNR) Sprachanrufe über das 5G-Netz führen. Dabei werden die Sprachsignale in Datenpakete verwandelt und über 5G übertragen. 5G-Telefonie schont vor allem den Smartphone-Akku und macht den Verbindungsaufbau schneller.Der Beitrag 5G jetzt für 90 Prozent der Bevölkerung erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel