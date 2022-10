5G-Netz erreicht jetzt 60 Millionen Menschen

1.000 Bauprojekte im Oktober vollendetFunklöcher in 100 Städten und Gemeinden innerhalb von vier Wochen beseitigt 5G-Jahresziel vorzeitig geschafftGoldener Bau-Oktober: Vodafone hat das gute Wetter zu Herbstanfang genutzt, um sein Mobilfunknetz weiter zu verstärken. Bundesweit wurden im Oktober 2022 insgesamt rund 1.000 Bauprojekte realisiert, um 107 Funklöcher zu beseitigen, die Kapazitäten und Geschwindigkeiten an 490 Standorten zu erhöhen sowie mit weiteren Baumaßnahmen die neuen Technologien 5G und 5G+ zu den Menschen zu bringen. „Wir haben unser 5G-Ausbauziel für 2022 vorzeitig geschafft: Unser 5G-Netz erreicht schon heute mehr als 60 Millionen Menschen. Das Echtzeitnetz 5G+ (Standalone), das vor allem blitzschnelle Reaktionszeiten ins Netz bringt, ist bereits für mehr als 20 Millionen Menschen freigeschaltet“, sagt Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone.Das Echtzeitnetz 5G+ ist bereits für mehr als 20 Millionen Menschen freigeschaltetTanja RichterTanja RichterHintergrund der Ausbaumaßnahmen ist eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von rund 34 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa um soziale Medien wie Facebook, Instagram, WhatsApp und YouTube zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport (z.B. Fußball-Bundesliga, 2. Liga und Champions League) und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichten-Portalen von Medienhäusern zu informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung trägt Vodafone mit dem Ausbau des Mobilfunknetzes Rechnung. „Das Datenwachstum im Mobilfunknetz hält an. 5G liefert hohe Bandbreiten und hilft, die steigenden Datenmassen schneller, energieeffizienter und stabiler zu übermitteln als bisherige Mobilfunk-Technologien“, erklärt dazu Tanja Richter, Technik-Chefin bei Vodafone Deutschland.Mehr als 100 Funklöcher in vier Wochen beseitigtKonkret hat Vodafone im Oktober 2022 bundesweit 107 Funklöcher in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. Dazu wurden 76 Neubauten in Betrieb genommen und an 31 Standorten hat Vodafone erstmals die Breitbandtechnologie LTE (4G) in Betrieb genommen. Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevölkerung in Deutschland an das Vodafone-Mobilfunknetz (GSM 2G) angeschlossen. Mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE erreicht der Digitalisierungskonzern rund 98,7 Prozent der Haushalte. Denn 25.700 der 26.200 Mobilfunkstationen sind jetzt mit LTE-Antennen ausgestattet.Netzausbau: Vodafone-Techniker montieren 5G-Antennen auf einer Mobilfunk-Station. Vodafone41.000 Antennen bilden das 5G-NetzZudem bringt Vodafone die neue Mobilfunk-Generation 5G nach Deutschland. Allein im Oktober 2022 hat Vodafone bundesweit 400 neue 5G-Stationen – mit mehr als 1.200 5G-Antennen – in Betrieb genommen. Insgesamt 41.000 5G-Antennen sorgen nunmehr dafür, dass bereits 60 Millionen Menschen an ihren Adressen das 5G-Netz von Vodafone nutzen können. Auch den Ausbau seines mobilen Gigabitnetzes 5G+ hat Vodafone im Oktober voran getrieben: Bundesweit gingen allein in diesem Monat mehr als 50 neue 5G+-Stationen ‚on Air‘, so dass jetzt insgesamt 2.750 5G+-Stationen mit mehr als 8.000 5G+Antennen das 5G+-Netz von Vodafone bilden. An dieses neue Echtzeit-Netz sind bereits 20 Millionen Menschen in Deutschland angeschlossen. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung an das 5G-Netz und an das 5G+-Netz anzuschließen.60 Millionen Menschen können das 5G-Netz bereits nutzenMit 5G+ kommen wir in der Echtzeit an. Diese erst macht beispielsweise vernetztes Fahren möglich. Denn nur verzögerungsfreie Informationen ermöglichen eine Welt ohne Ampeln, Staus und Verkehrstote. Genauso auch bei der Telemedizin. Es werden Fernoperationen möglich sein, bei denen der Arzt gar nicht im Operationssaal anwesend sein muss. Mit 5G werden Dienste entstehen, die wir uns jetzt noch nicht ausmalen können – neben Automobilindustrie, Straßenverkehr und Gesundheitswesen auch in Bereichen wie Landwirtschaft, Bildung, Maschinenindustrie, Logistik, Schifffahrt und in vielen weiteren Branchen.Der Beitrag 5G-Netz erreicht jetzt 60 Millionen Menschen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.