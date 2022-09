5G-Premiere auf dem Cannstatter Volksfest

So viele Fotos und Videos wie noch nie – Verdoppelung des bisherigen Datenvolumens erwartet5G und Apps machen das Wasen-Erlebnis rundum perfektNach zwei Jahren Pause meldet sich der Cannstatter Wasen zurück: Am 23.9. beginnt eines der größten Volksfeste Deutschlands. Mit täglich hunderttausenden Besuchern, Millionen ausgeschenkten Bier-Maß und ganz viel Leckerbissen. Und wohl auch mit neuen Datenrekorden. Denn auch in diesem Jahr werden die Gäste wieder unzählige Fotos, Videos, Nachrichten und Statusmeldungen an Freunde und Familie senden. Damit der Datendurst ausreichend gestillt wird, kommt im Vodafone-Netz in diesem Jahr erstmals auch die neue Mobilfunkgeneration 5G zum Einsatz. Damit sich die Eindrücke noch flinker als bisher im Internet teilen lassen und für alle Besucher ausreichend Kapazität auf dem Festgelände verfügbar ist.Auf dem letzten Wasen 2019 flossen rund 22 Terabyte an Daten über das Vodafone-Mobilfunknetz. In diesem Jahr erwartet Vodafone eine Verdoppelung des Datenvolumens. Für ein stabiles und schnelles Mobilfunknetz sorgen an insgesamt 12 Standorten mehr als 40 Antennen. An allen Standorten hat Vodafone rechtzeitig vor dem Start des Volksfestes das 5G-Netz für die Besuchermassen verfügbar gemacht. An einem Standort funkt sogar schon das neue 5G+ (Standalone) Netz.Tanja Richter, Technik-Chefin von Vodafone: „Auf dem Festgelände steht die Rundum-Versorgung im Fokus. Wir müssen auf engstem Raum immer das Maximum an Kapazität bereitstellen. Nur so lässt sich der tägliche Datenfluss von mehreren Terabyte bewältigen. Wir gehen von einer Verdoppelung des bisherigen Datenvolumens aus. Treiber für das Wachstum sind vor allem hochauflösende Videos, die über Instagram, TikTok und andere Social-Media-Kanäle geteilt und aufgerufen werden. Für den Anstieg ist unser Netz aber gewappnet. Denn erstmals fließen die Daten auch über unser 5G-Netz.“Im Gegensatz zu den temporären Mobilfunkinstallationen auf dem Oktoberfest in München sind die Mobilfunkstandorte auf dem Gelände des Cannstatter Volksfestes fest verbaut und verbleiben ganzjährig in Betrieb. Sie sind daher auch für Konzerte oder andere Feste verfügbar. Auf den Aufbau temporärer Zusatzlösungen verzichtet Vodafone auch in diesem Jahr.Mehr als 40 Antennenan insgesamt 12 Standorten sorgen auf der Canstatter Wasen für ein stabiles und schnelles Mobilfunknetz. Zum Vergleich: Auf dem Oktoberfest in München flossen 2019 rund 70 Terabyte an Daten über das Vodafone-Mobilfunknetz. Auch hier erwartet Vodafone in diesem Jahr eine Verdoppelung des Datenvolumens. Daher sind in München auch so viele Stationen wie noch nie aufgebaut. Für ein stabiles und schnelles Mobilfunknetz sorgen an insgesamt 21 Standorten mehr als 90 Antennen. Darunter sind auch 13 Standorte, die erstmals das 5G-Netz für die Besuchermassen verfügbar machen.Sechs Digital-Tipps für den WasenMit den passenden Apps wird das Wasen-Erlebnis dank 5G-Netz rundum perfekt:1. Beim Feiern auf dem Wasen darf neben Bier, kulinarischen Highlights und Trachten vor allem eines nicht fehlen: die passende Musik. In der Spotify-Playlist „Stuttgarter Wasen 2022“ finden sich alle Hits, die für gute Laune im Festzelt sorgen.2. Das beliebteste Getränk auf dem Wasen ist zweifelsohne Bier. Mit der App ‚Beer With Me‘ benachrichtigen Besucher ihre Begleiter, wenn sie etwas trinken, sodass sich weitere Freunde des kühlen Blonden dazu gesellen können. Besonders praktisch: Es wird direkt in der Kartenansicht angezeigt, wo sich der Biertrinkende gerade befindet.3. Beim gemeinsamen Wasenbesuch mit Freunden werden oft Rechnungen für Taxifahrten oder Bierrunden aufgeteilt. Mit der App ‚Splid – Abrechnen mit Freunden‘ behält die Gruppe den Überblick darüber, wer für welche Ausgaben aufgekommen ist, indem jeder seine Abrechnungen einträgt und sie mit den anderen teilt. 4. Wasen-Besucher sollten rechtzeitig eine Unterkunft organisieren, denn die Hotels in Stuttgart sind rasch ausgebucht. Kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten bietet die App „Hostelworld“ an. Auch Last-Minute-Angebote in der direkten Umgebung lassen sich unkompliziert über die App buchen.5. Parkplätze sind auf dem Wasen rar und nach einigen Maß ist die Fahrt mit dem Auto ohnehin ausgeschlossen. Für den Rückweg nach Hause oder ins Hotel kann man mit der App „Taxi Deutschland“ einfach ein Taxi bestellen. Auch gibt die App Auskunft über die voraussichtliche Ankunftszeit des Taxis, die Dauer der Fahrt und den Preis. Mit der App ‚Mobility Stuttgart‘ finden Wasen-Besucher die schnellsten Linien mit Bus und Bahn sowie sinnvolle Alternativen von Sharing-Anbietern.6. Für mehr Sicherheit: Wer den Weg nach Hause oder zur Unterkunft – vor allem zu später Stunde – zu Fuß beschreiten möchte, kann mit der App ‚KommGutHeim‘ seinen Standort mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Durch die Live-Standortübertragung wissen die Kontakte, wo man sich gerade befindet. Eine Push-Benachrichtigung informiert sie bei Antritt des Heimwegs und bei sicherer Ankunft.Der Beitrag 5G-Premiere auf dem Cannstatter Volksfest erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.