5G und mehr Datenvolumen - Vodafone wertet Prepaid-Tarife auf

Kostenfreier Zugang zum 5G-Netz für alle CallYa Kunden ab 30. JuniMehr Datenvolumen in den Tarifen CallYa Allnet Flat M und LErster CallYa Unlimited Tarif: Unbegrenzt surfen im Tarif CallYa BlackVodafone wertet seine Prepaid-Tarife auf. Ab dem 30. Juni erhalten alle CallYa Tarife uneingeschränkten Zugang zum 5G-Echtzeitnetz. Ob Extrem-Surfer oder Wenig-Nutzer, das 5G-Echtzeitnetz ist dann für alle CallYa Kunden ohne Zusatzkosten nutzbar. Zurzeit ist 5G in den CallYa Tarifen noch optional hinzubuchbar. CallYa ist die erste Prepaid-Marke in Deutschland, in der 5G in allen Tarifen verfügbar ist.Da der Datenhunger deutscher Mobilfunk-Nutzer unersättlich ist – das Vodafone-Netz hat im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Gigabyte Daten transportiert – gibt es für CallYa Kunden im Zuge der 5G-Freischaltung auch mehr Daten zum selben Preis. In den CallYa Tarifen ‚Allnet Flat M‘ (14,99 Euro) steigt das monatliche Datenvolumen um ein Gigabyte auf sechs Gigabyte und im Tarif ‚Allnet Flat L‘ (19,99 Euro) um zwei Gigabyte auf nunmehr neun Gigabyte. Für Kunden, die nur ein kleines Datenvolumen benötigen, stellt Vodafone im Tarif CallYa Allnet Flat S (9,99 Euro) weiterhin alle vier Wochen ein Datenvolumen von drei Gigabyte fürs mobile Surfen zur Verfügung. Auch die Einsteiger-Tarife CallYa Start und Classic bleiben unverändert bestehen.Unbegrenztes Surfen im Tarif CallYa BlackExtrem-Surfer können sich auf den ersten CallYa Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen freuen. Im Tarif ‚CallYa Black‘ (79,99 Euro) ist das Datenvolumen künftig unbegrenzt – bislang lag das Limit bei monatlich 50 Gigabyte.EU-Auslandstelefonie in allen Smartphone-Tarifen inklusiveDie CallYa Smartphone-Tarife sind bereits fit für die bevorstehende Reisesaison. Kunden können im EU-Ausland wie gewohnt ihren Tarif ohne zusätzliche Kosten nutzen. Zudem profitieren Kunden in den Tarifen Allnet Flat S, M, L und im CallYa Black neben der Allnet Flat im Inland von zusätzlich bis zu 500 Minuten oder SMS in das EU-Ausland. So können sie beispielsweise auch aus Deutschland ihre Liebsten in Spanien ohne zusätzliche Kosten anrufen und den nächsten Besuch planen.CallYa Aufwertung auch für BestandskundenAuch Bestandskunden profieren von dem erweiterten Datenvolumen und dem Zugang zum 5G-Netz. Um darin sofort surfen zu können, müssen CallYa Kunden ab dem 1. Juli in der MeinVodafone-App die kostenfreie 5G-Option aktivieren. Im Laufe der kommenden Monate wird die 5G-Option zudem bei den Kunden, die den Zugang bis dahin noch nicht freigeschaltet haben, automatisch aktiviert. Auch die Erhöhung des Datenvolumens erfolgt automatisch. Über den exakten Umstellungszeitpunkt informiert Vodafone alle Bestandskunden vorab.5G – die Vorteile im Überblick 5G ist der Mobilfunk-Standard der 5. Generation und Nachfolger von 4G|LTE. Mit 5G steigt die Netz-Geschwindigkeit im Vergleich zu 4G|LTE ebenso rasant wie die Kapazität für den Datenfluss. So können Kunden hochauflösende 4K-TV-Inhalte auf ihren Smartphones und Tablets ultraschnell streamen und große Daten-Downloads in nur wenigen Sekunden abschließen. Sehr schnelle Antwortzeiten und geringe Verzögerungen machen auch komplexe Echtzeit-Anwendungen wie das Online-Gaming möglich. Der Beitrag 5G und mehr Datenvolumen – Vodafone wertet Prepaid-Tarife auf erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.