5N Plus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

5N Plus veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5N Plus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 169,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at