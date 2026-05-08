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08.05.2026 06:31:29
5N Plus gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
5N Plus hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,27 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 5N Plus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 5N Plus einen Umsatz von 127,5 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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