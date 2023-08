5N Plus gewährte Anlegern Blick in die Bücher

5N Plus hat sich am 02.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,110 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,007 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 59,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at