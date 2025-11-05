5N Plus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

5N Plus ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 5N Plus die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CAD erwirtschaftet worden.

5N Plus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 144,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at