5N Plus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

5N Plus hat am 03.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,033 USD gegenüber 0,039 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 5N Plus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,4 Millionen USD im Vergleich zu 47,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at