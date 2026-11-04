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04.11.2026 06:31:28
5N Plus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
5N Plus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 CAD je Aktie generiert.
5N Plus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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