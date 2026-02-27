|
27.02.2026 06:31:29
5N Plus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
5N Plus hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat 5N Plus 142,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 99,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,800 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte 5N Plus ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 546,43 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 396,30 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.