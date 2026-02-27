27.02.2026 06:31:29

5N Plus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

5N Plus hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat 5N Plus 142,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 99,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,800 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte 5N Plus ein EPS von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 546,43 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 396,30 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

