5Paisa Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

5Paisa Capital lud am 13.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,00 Prozent auf 793,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 853,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at