|
14.01.2026 06:31:28
5Paisa Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
5Paisa Capital lud am 13.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 3,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,00 Prozent auf 793,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 853,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins erwartet - Tech-Werte stark -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag gespalten starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.