6.000 Aktien und 500.000 Optionen kommissionsfrei handeln, so geht´s!

Sie suchen das beste Angebot für den Handel von Aktien und Optionen?





Im monatlichen Freestoxx Webinar stellt uns Stefan Fröhlich das Angebot etwas genauer vor. Was erwartet Trader und Investoren?





Kunden haben Zugriff auf ein breites Spektrum an handelbaren Werten. Hierzu zählen ca. 6000 US-Aktien, die eine Vielzahl von Investmentmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus stehen ca. 500.000 Optionen zur Verfügung, die eine zusätzliche Flexibilität und Diversifikation ermöglichen.





Die Optionen umfassen nicht nur Optionen auf Einzalaktien, sondern auch Optionen auf Indizes, was bedeutet, dass von der Entwicklung ganzer Marktsegmente profitiert werden kann. Mit diesem umfangreichen Angebot an US-Aktien und Optionen sind Anleger in der Lage, ihre Anlagestrategie maßgeschneidert und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten umzusetzen. Ganz gleich, ob gezielt Einzelaktien gehandelt oder von der Performance ganzer Marktindizes profitiert werden soll, unser Freestoxx Konto bietet die notwendige Vielfalt und Flexibilität für erfolgreiche Handelsaktivitäten.





Optionen bieten Tradern sehr viele Möglichkeiten. Es lassen sich deutlich mehr Szenarien und Bereich abdecken als „nur“ Long oder Short. Es gibt in Deutschland viele Optionstrader mit sehr gutem Verständnis. Diese sollen angesprochen werden. Gerade wenn ein Trader recht kleine Prämien einsammelt, macht es auf Dauer doch einen Unterschied ob ich als Trader 0,00$ bezahle oder je nach Anbieter 2-10,00$.





Mit Freestoxx erhält man als Trader garantiert den besten Orderausführungspreis an allen Ausführungsplätzen, wie der NYSE oder Nasdaq und profitiert von vielen weiteren Vorteilen:





Keine Ordergebühren

Kein Spreadaufschlag

Keine Inaktivitätsgebühr

Kein Währungswechselgebühr pro Order

Kein monatlicher Mindestumsatz

Kostenlose Realtime-Kurse

Umfangreiches Toolset

Unkomplizierte Kontoeröffnung



Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.Momentum Trading mit Aktien

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.