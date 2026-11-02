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02.11.2026 17:52:00
6 dividend stocks for investors who want to cut their exposure to the S&P 500
Novartis, Mitsubishi and Canadian Natural are examples of companies in developed markets outside the U.S. that pass screens for high dividend yields and low volatility for prices and earnings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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