Capex Aktie

Capex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.09.2026 12:22:00

6 Hyperscalers Driving the AI Revolution Are Projected to Spend $1.3 Trillion on Capex in 2027. Only 1 Is Forecast to Have Positive Free Cash Flow.

Hyperscalers driving the artificial intelligence (AI) revolution have been spending hundreds of billions annually since 2024 to build AI infrastructure.This includes data centers equipped with various chips, memory, servers, and more to continue powering the insatiable demand for AI, whether from consumers using large language models (LLMs) or companies building out AI solutions or integrating AI into their existing businesses.Next year, that number is expected to rise to $1.3 trillion from just six of the major hyperscalers, according to a new report from S&P Global, which provides grades on the debt issued by most major companies. Only one of these companies -- Microsoft (NASDAQ: MSFT) -- is projected to have positive free cash flow (FCF) next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote

mehr Nachrichten

Analysen zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Capex SA CAPEX (A) 1 Vote 3 580,00 1,70% Capex SA CAPEX (A) 1 Vote

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
12:33 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen