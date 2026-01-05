BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
06.01.2026 00:00:00
6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Covid-19: Bayer verklagt Biontech und Pfizer wegen Patenten für Impfstoffe (Spiegel Online)
|
19.12.25
|BioNTech-Aktie nach CureVac-Deal im Blick: Großer Kurssprung bleibt aus (finanzen.at)
|
18.12.25
|BioNTech-Aktie niedriger: CureVac-Übernahme soll im Januar über die Bühne gehen (dpa-AFX)
|
18.12.25