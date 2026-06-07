BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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08.06.2026 00:00:00

6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act

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01.06.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenstart erholen. In Fernost dominierten die Bären.
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