BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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28.08.2026 00:00:00
6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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27.08.26
|BioNTech-Aktie gibt nach: Bis Ende September soll Standort geklärt sein (dpa-AFX)
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20.08.26
|GNW-News: BioNTech präsentiert auf der WCLC 2026 Fortschritte ihrer spätklinischen Pipeline bei Lungenkrebs und erste globale Daten zur innovativen Behandlun... (dpa-AFX)
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04.08.26
|BioNTech-Aktie in rot: Umsatz und Gewinn im Rückwärtsgang (finanzen.at)
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04.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Biontech auf 'Market-Perform' - Ziel 96 Dollar (dpa-AFX)
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04.08.26
|Weniger Impfstoffnachfrage: Biontech tief in Verlustzone (dpa-AFX)
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04.08.26
|GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung (dpa-AFX)
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04.08.26
|Biontech legt Zahlen vor - gibt es Neues zu Standorten? (dpa-AFX)
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03.08.26
|BioNTech: Sahin-Nachfolge steht - Aktie steigt (dpa-AFX)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|90,25
|-5,50%
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