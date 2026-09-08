6 Massive Reasons Standard Lithium Stock Popped 33% in August

Standard Lithium (NYSEMKT: SLI) spent most of 2026 being the kind of stock nobody wanted to talk about. Zero revenue, millions in losses, yet to start commercial production.

Things changed in August, with the lithium stock surging 32.6%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.

The reason wasn't one but five big developments, each one chipping away at the biggest question hanging over the stock: can the company truly become a leading lithium producer in the U.S.?

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