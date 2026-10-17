6 Ways Social Security Will Change Forever in 2027. Are You Ready?

For Social Security's more than 71 million traditional beneficiaries, few, if any, days are more anticipated than the annual cost-of-living adjustment (COLA) announcement during the second week of October.

But there's much more to the Social Security Administration's (SSA's) annual COLA reveal than just finding out how much beneficiaries will receive in the upcoming year. The SSA also updates a myriad of thresholds related to payroll tax liability, maximum monthly payouts, and much more.

We now know that six significant Social Security changes are on the way in 2027. The question is: Are you ready?

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