CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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16.06.2026 20:55:00
6 Words From Ex-Fed Chair Jerome Powell That Could Change Everything for Wall Street
Wall Street runs on a handful of basic assumptions that most take for granted. One of the biggest: The Federal Reserve sets interest rates based on economics, not politics.In late May, accepting the Profile in Courage Award at the JFK Presidential Library, the former Fed chair Jerome Powell said that the assumption could be in danger of breaking. He issues a six-word warning if that comes true: "The Fed's credibility would be lost. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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