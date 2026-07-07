ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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07.07.2026 17:30:00
6 Words From Fed Chair Kevin Warsh That Will Define This Era of Wall Street
Prior to his confirmation, many investors expected new Federal Reserve Chair Kevin Warsh to be dovish, especially on interest rates. The theory was Warsh would point to productivity gains driven by artificial intelligence to argue for lowering interest rates.But less than two months in, Warsh has thus far adopted a more hawkish stance, leading investors to fear that interest rate hikes could be coming if inflation data doesn't improve.These six words from Warsh will define this era of Wall Street.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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