60 Degrees Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

60 Degrees Pharmaceuticals hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,46 Prozent auf 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at