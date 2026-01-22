60 Degrees Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3END4 / ISIN: US83006G1040
|
22.01.2026 16:50:26
60 Degrees Pharmaceuticals Shares Surge 233% On Telehealth Partnership
(RTTNews) - 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. (SXTP) shares soared on Thursday, jumping 233.10 percent, or $4.66, after the company announced a partnership with Runway Health to expand pre-departure access to ARAKODA for malaria prevention among international travelers.
The stock was trading at $6.66 after opening at $6.01, compared with a previous close of $2.00 on the Nasdaq. Shares moved sharply higher during the session, trading between $6.00 and $8.62. The bid was around $5.14 and the ask near $7.16.
Trading volume surged to approximately 151.47 million shares, far exceeding the average volume of 71,155. 60 Degrees Pharmaceuticals' 52-week range stands at $1.36 to $24.00.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 60 Degrees Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu 60 Degrees Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.