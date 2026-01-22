60 Degrees Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A3END4 / ISIN: US83006G1040

22.01.2026 16:50:26

60 Degrees Pharmaceuticals Shares Surge 233% On Telehealth Partnership

(RTTNews) - 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. (SXTP) shares soared on Thursday, jumping 233.10 percent, or $4.66, after the company announced a partnership with Runway Health to expand pre-departure access to ARAKODA for malaria prevention among international travelers.

The stock was trading at $6.66 after opening at $6.01, compared with a previous close of $2.00 on the Nasdaq. Shares moved sharply higher during the session, trading between $6.00 and $8.62. The bid was around $5.14 and the ask near $7.16.

Trading volume surged to approximately 151.47 million shares, far exceeding the average volume of 71,155. 60 Degrees Pharmaceuticals' 52-week range stands at $1.36 to $24.00.

