60 Degrees Pharmaceuticals äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

60 Degrees Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,640 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat 60 Degrees Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at