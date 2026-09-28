BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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28.09.2026 09:11:42
60 Jahre Motorradmontage in Berlin: Tradition, Innovation und Leidenschaft seit 1966
60 Jahre nach dem Beginn der Motorradmontage blickt das BMW Group Werk Berlin auf eine erfolgreiche Entwicklung vom Montagestandort zum Leitwerk der internationalen BMW Motorrad Produktion zurück. Mit rund 2.600 Mitarbeitenden, modernsten Fertigungstechnologien und einer zentralen Rolle im globalen Produktionsnetzwerk steht der Standort heute gleichermaßen für Tradition, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
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25.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
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|21.09.26
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