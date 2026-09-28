Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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28.09.2026 09:11:42

60 Jahre Motorradmontage in Berlin: Tradition, Innovation und Leidenschaft seit 1966

60 Jahre nach dem Beginn der Motorradmontage blickt das BMW Group Werk Berlin auf eine erfolgreiche Entwicklung vom Montagestandort zum Leitwerk der internationalen BMW Motorrad Produktion zurück. Mit rund 2.600 Mitarbeitenden, modernsten Fertigungstechnologien und einer zentralen Rolle im globalen Produktionsnetzwerk steht der Standort heute gleichermaßen für Tradition, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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