CBS Aktie
WKN: A0HM1P / ISIN: US1248572026
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27.05.2026 17:14:01
’60 Minutes’ Journalist Sharyn Alfonsi Loses Deal After Dispute With Bari Weiss
Sharyn Alfonsi, whose segment on a brutal Salvadoran prison was pulled abruptly in December, said that CBS News and its top editor, Bari Weiss, had let her contract expire.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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