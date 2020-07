60 Prozent der Maschinenbauer erwarten 2021 wieder Umsatzplus

BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der Maschinenbauer ist zuversichtlich, bereits im kommenden Jahr wieder Umsatzsteigerungen zu erzielen. Davon gehen 60 Prozent der Befragten aus, wie aus einer Blitzumfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hervorgeht. "Diejenigen Unternehmen, die für 2020 nur geringe Umsatzeinbußen oder sogar Umsatzsteigerungen erwarten, sind auch für 2021 optimistischer", erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Allerdings erwartet über die Hälfte der Unternehmen für dieses Jahr Umsatzeinbußen von 10 bis 30 Prozent. Die Basis für ein Wachstum im Folgejahr ist daher entsprechend niedrig."Zwar gibt es bei zahlreichen Frühindikatoren erste Anzeichen für eine Aufhellung", so Wiechers. "Doch dieser Optimismus ist erwartungsgetrieben und daher sehr fragil", warnt Wiechers.

Die aktuelle Geschäftslage wird von den meisten Entscheidungsträgern in den Unternehmen weiterhin als "schlecht" beurteilt. 45 Prozent melden merkliche Auftragseinbußen, weitere 34 Prozent sogar gravierende, insbesondere Autozulieferer. Andererseits sehen gut ein Viertel der Unternehmen eine nachfrageseitige Entspannung in den nächsten drei Monaten auf sich zukommen. Mitte Juni lag dieser Wert erst bei gut 20 Prozent. 68 Prozent der Betriebe nutzen Kurzarbeit, 62 Prozent haben einen Einstellungsstopp verhängt und 17 Prozent haben einen Personalabbau - auch von Teilen der Stammbelegschaft - in die Wege geleitet.

