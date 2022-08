600 Jugendliche und 25’000 Arbeitsstunden: GKB Bergwaldprojekt feiert Jubiläum

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Zum zehnten Mal ermöglichten das Bergwaldprojekt und die GKB Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren einen Sommerjob im Bergwald. Am Medientag vom 11. August in Ilanz zeigten die im Einsatz stehenden jungen Menschen stellvertretend für die 600 Teenager, die in den letzten zehn Jahren über 25'000 Arbeitsstunden für den Bergwald leisteten, warum ökologisches Engagement gerade heute wichtig ist.