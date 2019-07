600 Millionen Euro Innovationsförderung für strukturschwache Regionen

BERLIN (dpa-AFX) - 600 Millionen Euro will das Bundesforschungsministerium bis 2024 zur Innovationsförderung in strukturschwachen Regionen bereitstellen. Das sagte Ministerin Anja Karliczek der "Welt am Sonntag". "Das ist unser Beitrag, den Zusammenhalt im Land zu stärken", erläuterte die CDU-Politikerin. "Dieser ist zumindest an einigen Stellen brüchig geworden, auch durch die unterschiedliche regionale Entwicklung."

Man habe ein Konzept entwickelt, das "unsere vielfältigen Maßnahmen in Bildung, Forschung und Innovation bündelt". Herzstück sei eine "neue spezifische Innovationsförderung, mit der wir neue Dynamiken in strukturschwachen Regionen anstoßen wollen."

Dem Bericht zufolge sollen die Gelder einen Teil der Handlungsempfehlungen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" umsetzen, deren zentrale Ergebnisse am Mittwoch vorgestellt werden. Die Kommission unter Vorsitz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sollte Vorschläge für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen für alle Menschen in Deutschland erarbeiten. Co-Vorsitzende sind Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)./sku/DP/he