Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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03.06.2026 15:45:00

628 km WLTP-Reichweite: Rolls-Royce stellt Spectre Series II vor

Rolls-Royce hat den Spectre Series II vorgestellt. Das überarbeitete Elektro-Coupé soll bis zu 628 km weit kommen und schneller laden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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