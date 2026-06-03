Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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03.06.2026 15:45:00
628 km WLTP-Reichweite: Rolls-Royce stellt Spectre Series II vor
Rolls-Royce hat den Spectre Series II vorgestellt. Das überarbeitete Elektro-Coupé soll bis zu 628 km weit kommen und schneller laden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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