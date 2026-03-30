Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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30.03.2026 19:01:55
66 Vorschläge bringen Milliarden: Diese Maßnahmen sollen die GKV wieder fit machen
Experten erarbeiten Vorschläge, wie die Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung gedrückt werden können. Betroffen wären neben Versicherten auch Ärzte, Krankenhäuser und sogar der Einzelhandel. Ein Überblick über zentrale Anliegen und ihre möglichen Einsparungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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