Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
04.11.2026 19:09:35
66% In One Day: How This ETF Turned a Duolingo Rally Into a Monster Trade
This article 66% In One Day: How This ETF Turned a Duolingo Rally Into a Monster Trade originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
03.11.26
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Duolingo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duolingo Inc
|157,02
|-2,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.