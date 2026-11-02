Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
02.11.2026 19:47:01
675 Straight Monthly Dividends. Here’s Why I Keep Adding to This 6% Yielder.
The vast majority of dividend stocks pay quarterly. Realty Income (NYSE:O) pays monthly and has now made 675 consecutive monthly dividend payments to investors. That alone is enough to get income investors' attention. But the reason I keep buying this real estate investment trust, or REIT, is that the dividend is well covered, the portfolio is almost fully leased, and the stock has held up far better than the market when things get rough. And with a dividend yield of more than 5.6%, it looks like an extremely attractive entry point.
I've owned Realty Income in my portfolio for more than a decade, and I keep adding shares over time. Here's why.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,13
|7,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.