Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.08.2026 15:14:00
7,4 Milliarden Euro Erlös: EU genehmigt Groß-Deal von Volkswagen
Volkswagen verkauft 51 Prozent seiner Großmotoren-Sparte Everllence und bekommt dafür 7,4 Milliarden Euro. Die EU-Kommission genehmigt den Deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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