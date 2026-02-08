Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
08.02.2026 17:15:00
7 Billion Reasons to Buy Walt Disney Stock in February
Walt Disney (NYSE: DIS) fell after reporting first-quarter fiscal 2026 earnings on Feb. 2.Results were solid overall, but investors may be concerned that Disney's streaming video on demand (SVOD) service isn't growing quickly enough to offset the slowdown in its linear networks (cable) business. Additionally, Disney's sports business, which still relies heavily on cable, also continues to struggle. But the experiences business, driven by parks and Disney's rapidly growing cruise lines, remains a cash cow.With new CEO Josh D'Amaro replacing Disney legend Bob Iger on March 18, some investors may be hesitant to scoop up shares, even with the stock fetching a dirt cheap 15.7 forward price-to-earnings ratio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
